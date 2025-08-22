Пугающе красиво: смерч поднялся у побережья Куршской косы под Калининградом

Огромный водяной смерч прошел у побережья Куршской косы в Калининградской области, сообщает группа «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «Вконтакте» .

Воздушно-водяной вихрь заметили в пятницу утром у Побережья Зеленоградска.

На опубликованных кадрах видно, как водяной смерч двигался по акватории Балтийского моря вдали от берега. Воронкообразный вихрь появлялся в нижней части тучи и растворялся в воздухе ближе к поверхности воды.

Ранее смерч повредил сотню домов и оставил множество людей без крова в Пермском крае. Сейчас на пострадавших из-за разбушевавшейся стихии территориях проводят восстановительные работы.