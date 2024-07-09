Пугачеву захотели лишить замка в Грязи после слов про киевскую больницу

Депутат Госдумы Алексей Журавлев уверен, что певицу Аллу Пугачеву следует признать иностранным агентом и лишить всего имущества в РФ. По мнению законодателя, такой статус артистка заслужила из-за своих высказываний о происшествии в больнице в Киеве, сообщает «Вечерняя Москва».

Журавлев убежден, что недавняя публикация Примадонны в Сети, где она подняла тему событий в киевской больнице, дискредитирует российскую армию. Пост певицы парламентарий приравнял к западной пропаганде.

«В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом», — заявил Журавлев.

Народный избранник также полагает, что Пугачеву следует лишить ее российского имущества, как того требует закон. У певицы остался замок в подмосковной деревне Грязь, который, по данным журналистов, звезда эстрады уже давно не может продать.

Минобороны России называло «истерикой» реакцию украинских властей на обстрел военных объектов в Киеве. Ведомство подчеркивало, что российская армия наносит удары по военным целям и не атаковала больницу в Киеве. Реакцию, озвученную на Банковой после российского ракетного удара, в Москве объясняли грядущим саммитом НАТО и попыткой украинцев надавить на западных союзников.