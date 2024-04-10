kp.ru: Галкин* и Пугачева врут людям про свой замок в Грязи

kp.ru: Галкин* и Пугачева врут, говоря о жильцах своего замка в деревне Грязь

Окружение шоумена Максима Галкина* и его супруги Аллы Пугачевой опровергло заявления звездной четы, что в их замке в деревне Грязь кто-то проживает. По словам знакомых артистов, в их подмосковных владениях никто не живет, сообщает kp.ru .

Недавно иноагент Галкин* заявил, что их подмосковный замок не пустует, и продавать его семья не торопится. Однако в окружении звезд признались, что в их владениях в деревне Грязь никто не проживает.

«В замке вечером зажигается в окнах свет, так настроена система «умного дома», чтобы создавалось впечатление, что в особняке кто-то живет», — отметили знакомые звезд.

По словам окружения Галкина* и Пугачевой, за замком посменно присматривают два охранника, а иногда на территории работает садовник.

* Внесен в список иноагентов Минюстом РФ