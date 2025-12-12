Психотерапевт объяснила, почему офисные работники в России выгорают чаще всего

Постоянная усталость превратилась в неотъемлемую часть жизни современного человека. Сотни тысяч людей, работающих в офисах, ежедневно сталкиваются с непрерывным потоком задач, телефонных разговоров и электронных сообщений. На отдых просто не остается времени. В разговоре с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина рассказала, что офисные работники чаще всего выгорают из-за работы на износ, а также объяснила, как находить время на отдых.

Статистика показывает тревожную картину: больше 50% жителей России хотя бы однажды увольнялись из-за невыносимого психологического напряжения на работе. Еще более удручающий факт — примерно треть работников пребывают в состоянии профессионального выгорания на протяжении нескольких месяцев, а некоторые не выходят из этого состояния годами.

Что такое выгорание

По словам Крашкиной, профессиональное выгорание — это серьезное расстройство, а не обычная усталость после тяжелого дня. Когда человек долго живет в состоянии стресса, его организм начинает давать сбой. Страдают нервная система и гормональный фон, появляются проблемы со сном и метаболизмом, ослабевает защита организма от болезней. У человека падает способность сосредотачиваться, он становится вспыльчивым или, наоборот, безразличным ко всему. Даже повседневные рабочие задачи начинают казаться невыполнимыми. Постепенно силы покидают человека полностью, работа теряет всякий смысл — так проявляются классические признаки того, что внутренние резервы организма полностью истощены.

Офисные сотрудники и управленцы находятся в зоне особого риска эмоционального истощения. Они постоянно балансируют между давлением со стороны вышестоящего руководства и запросами своих коллег. Ситуацию усугубляют непрерывное общение, горящие сроки, завышенные требования и необходимость сохранять работоспособность на пределе возможностей.

Большинство работников не ощущают поддержки от компании. Около 70% боятся открыто обсуждать свое эмоциональное состояние с начальством из-за страха встретить непонимание или негативную реакцию. Реальную помощь в такой ситуации удается получить лишь единицам.

Сотрудники обычно жалуются на слишком большой объем работы и переработки, когда речь заходит о профессиональном выгорании. Однако специалисты выяснили: дело не в количестве дел. Гораздо сильнее людей истощают другие факторы — когда начальство не замечает их успехов, когда непонятно, что будет завтра, и когда личное время полностью съедает работа. Без признания заслуг и понятных целей силы заканчиваются намного быстрее. А постоянное напряжение запускает опасный механизм: в организме растет уровень кортизола. Этот гормон стресса при долгом воздействии бьет по нервам, провоцирует проблемы с давлением, сердцем и желудком.

Кто выгорает чаще всего

Каждый второй человек, столкнувшийся с профессиональным выгоранием, принимает кардинальное решение — уходит с работы. Причем женщины идут на такой шаг охотнее: они быстрее понимают необходимость передышки и смены обстановки.

Статистика показывает, что представительницы слабого пола выгорают чаще своих коллег-мужчин. С годами ситуация усугубляется. Критический период наступает в промежутке от 35 до 45 лет — именно тогда человек несет максимальную ответственность по всем фронтам: карьера, домашние обязанности, финансовые обязательства.

Многие компании до сих пор считают выгорание сотрудников их личной проблемой, хотя на самом деле это системный сбой в организации работы. Бизнес от этого страдает напрямую: люди увольняются, работают без энтузиазма, чаще допускают ошибки и показывают худшие результаты.

Как себе помочь

По словам специалиста, выгорание — это нормальная реакция человека на постоянный стресс без возможности отдохнуть и восстановиться. Помочь себе можно через простые вещи: самому планировать рабочее время, периодически брать дополнительные дни отдыха и не нагружать их домашними делами.

«Пока на работе ценят тех, кто вкалывает до упада, ситуация будет только ухудшаться. Если человек признает, что выдохся, это вовсе не означает капитуляцию. Наоборот — это начало пути к восстановлению, возможность снова почувствовать вкус к жизни, а не просто тянуть лямку изо дня в день», — подчеркнула Крашкина.

