Психолог рекомендовала тереть уши для настроения в слякотную зиму

Кажется, что в этом году зимы в Москве не было. Выпавший снег почти сразу таял и стекал в столичные ливневки. Хорошего настроения это не прибавляло. Чтобы не сидеть и не грустить, рекомендуется похлопать в ладоши, пять раз присесть, потереть уши, сделать массаж или что-то для себя новое, сообщила РИАМО психолог Эльвира Жданова.

«Используйте положительные слова, замечайте в людях только хорошее», — посоветовала Жданова.

Она напомнила, что зачастую грустное настроение зависит не от погоды, а от оптимального баланса витаминов и микроэлементов в организме. Поэтому, если у человека хронически нет настроения, неплохо бы сдать анализы (кровь на биохимию).

«Если со здоровьем все хорошо, берите себя в руки. Находите радость в мелочах, делайте чуть-чуть красивей каждый момент своей жизни. Если с утра любите пить кофе, заварите его в красивой чашечке. Сделайте на работе ярче свет. Занимайтесь спортом», — уточнила психолог.

По ее словам, на тот случай, если человеку хочется побурчать, есть простая техника. Нужно постоянно напоминать себе, что вы сделали хорошего.

«И перестаньте себя ругать. Скоро весна!» — заключила специалист.

Ранее РИАМО сообщало, что так тепло, как сейчас, в середине зимы еще не было. 30 января в Москве ожидается до плюс 4-9 градусов. На следующий день — плюс 4-6. А 1 февраля пойдут дожди. Зато 2 февраля пойдет мокрый снег.