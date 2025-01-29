Тишковец: 30 января в Москве будет установлен двойной температурный рекорд

В столице 30 января ожидается двойной исторический максимум, так тепло в середине зимы еще не было, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«За окном по-апрельски теплая погода, столбик термометра с наступлением среды не опускался ниже +3,8, а, значит, сегодня побит уже третий подряд температурный рекорд, который держался для 29 января с 2001 года, когда было +2,9», — отметил специалист в своем Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что в среду регион будет находиться в теплом секторе североатлантического циклона. При облачной погоде местами пройдут моросящие осадки. Температура составит плюс 3 — плюс 6 градусов, атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

По его словам, 30 января будет установлен четвертый и, возможно, двойной рекорд подряд. Предстоящей ночью столбики термометров на опустятся ниже 0 — плюс 5 градусов. Днем еще потеплеет, ожидается до плюс 4 — плюс 9 градусов, что на 15 градусов превышает январскую норму. Прогнозируется, что будет побит рекорд для 30 января (он был в 2016 году, плюс 3 градуса), а также есть вероятность повтора или нового исторического максимума для второго зимнего месяца по температуре за всю метеоисторию, сейчас он составляет плюс 8,6 градуса (2007 год).

Как добавил Тишковец, затем показания термометров начнут немного понижаться. 31 января будет уже плюс 4 — плюс 6 градусов (это пятый по счету рекорд по теплу (прежний был в 2016 году, плюс 3,9)). 1 февраля начнутся дожди, и снова рекордная температура — от плюс 3 до плюс 5 градусов (прежний максимум составлял 3,2, его зафиксировали в 2015 году). А 2 февраля серия рекордов закончится, дожди перейдут в заряды мокрого снега, температура опустится до 0 — плюс 2 градусов.

Он рассказал, что со следующей недели можно ожидать минусовой температуры, постепенного восстановления небольшого снежного покрова, сугробы не превысят 6 см. Еще прогнозируется солнце.