Психолог-педагог рассказала, когда детям можно выделять карманные деньги

Начинать регулярно выделять ребенку определенную сумму денег целесообразно уже в начальной школе. Это позволит ему, при участии родителей, освоить навыки управления финансами, рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова, пишет RT .

Эксперт подчеркнула важность наличия у ребенка собственного бюджета, который он должен контролировать сам, осознавая, когда он тратит, а когда — экономит. Вместо оплаты домашних обязанностей, эксперт рекомендовала выдавать ребенку заранее установленную сумму.

По словам Душенцовой, оплата труда по дому, к сожалению, часто приводит к нежеланию ребенка помогать просто так, безвозмездно. Размер выделяемых средств необходимо соотносить с текущими потребностями в школе, например, на обеды или транспортные расходы. Эксперт также посоветовала постепенно обучать ребенка финансовой грамотности, контролируя его расходы на первых этапах.

«Мы его спокойно, аккуратно учим финансовой грамотности, рассказываем, что такое копилка, зачем она нужна, делаем его первые покупки. Рассуждаем вместе с ним, каким образом он может сумму потратить, что он может сэкономить, что он может отложить, что он может купить, что он может не купить. И в начале вы это делаете вместе, фиксируете что-то вместе, когда идете в магазин какой-нибудь, потом потихонечку делегируете ему эту ответственность», — пояснила психолог.

Касаясь вопроса о необходимости установления обязательных правил траты денег, психолог отметила, что важнее обсуждать с ребенком основные финансовые понятия, например, что такое доход, как формируется семейный бюджет и какая часть из него выделяется ребенку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.