Психолог объяснила, как правильно помогать детям с домашним заданием

Психолог: помощь с домашними заданиями возможна, если она не будет постоянной

Доцент Государственного университета управления, кандидат психологических наук Светлана Гришаева рассказала, в каких случаях родителям стоит помогать детям с домашними заданиями и как делать это правильно, сообщает «ФедералПресс» .

С началом учебного года многие родители задумываются, стоит ли делать уроки вместе с детьми. Гришаева пояснила, что участие родителей в выполнении домашних заданий может быть полезным, если они понимают цель своей помощи.

Эксперт отметила, что важно определить, зачем родители помогают: чтобы объяснить материал, поддержать ребенка или добиться хороших оценок. По словам Гришаевой, родителям следует разобраться в причинах необходимости совместной работы и стремиться устранить эти причины.

Гришаева выделила 3 подхода к помощи: выполнение заданий за ребенка, что не способствует развитию знаний и ответственности; поддержка и заинтересованность, которая помогает ребенку учиться и укрепляет отношения; принуждение, превращающее учебу в обязанность и формирующее у ребенка механический подход к учебе.

Психолог подчеркнула, что помощь с домашним заданием допустима, если она не становится постоянной практикой и не превращает учебу в стресс для всей семьи. Родителям важно поддерживать детей, но не брать на себя их обязанности, подытожила эксперт.

