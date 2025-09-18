Психолог объяснила, как правильно помогать детям с домашним заданием
Доцент Государственного университета управления, кандидат психологических наук Светлана Гришаева рассказала, в каких случаях родителям стоит помогать детям с домашними заданиями и как делать это правильно, сообщает «ФедералПресс».
С началом учебного года многие родители задумываются, стоит ли делать уроки вместе с детьми. Гришаева пояснила, что участие родителей в выполнении домашних заданий может быть полезным, если они понимают цель своей помощи.
Эксперт отметила, что важно определить, зачем родители помогают: чтобы объяснить материал, поддержать ребенка или добиться хороших оценок. По словам Гришаевой, родителям следует разобраться в причинах необходимости совместной работы и стремиться устранить эти причины.
Гришаева выделила 3 подхода к помощи: выполнение заданий за ребенка, что не способствует развитию знаний и ответственности; поддержка и заинтересованность, которая помогает ребенку учиться и укрепляет отношения; принуждение, превращающее учебу в обязанность и формирующее у ребенка механический подход к учебе.
Психолог подчеркнула, что помощь с домашним заданием допустима, если она не становится постоянной практикой и не превращает учебу в стресс для всей семьи. Родителям важно поддерживать детей, но не брать на себя их обязанности, подытожила эксперт.
