Психолог объяснила, что на самом деле снижает риск школьных трагедий

Психолог Гладких: если ребенок не хочет идти в школу — это крик о помощи

«Ни одна мера сама по себе не сработает. Нужен комплекс. Но самое сильное, что есть, — это искренний интерес одного человека к другому. Взрослых к ребенку. Учителям и родителям нужно быть более чуткими к тем, кто не на виду: к изгоям, тихоням, часто болеющим детям. Если ребенок не хочет идти в школу под любым предлогом — это крик о помощи. Необходимо разбираться, что происходит в его социальном мире», – сказала Гладких.

Она добавила, что школа должна интересоваться, что происходит в семье ученика. Нет ли там насилия, какая атмосфера — это деликатная, но важнейшая профилактика.

«Сейчас эмоциональный интеллект играет большую роль. Нужны программы и тренинги, которые помогают подросткам понимать, что с ними происходит: почему они злятся, грустят, чувствуют себя одиноко. Это снижает страх перед собственными эмоциями», – рассказала специалист.

Гладких отметила, что подростковый возраст сейчас начинается раньше. Дети должны в доступной форме получать информацию: что с ними физически и психологически происходит, почему меняется настроение. Это убирает панику и непонимание.

«Счастливый ребенок, который умеет радоваться, которого любят и понимают, не станет брать в руки оружие. Наша общая задача — не пропустить того, кто тонет в молчании, и протянуть ему руку до того, как отчаяние станет невыносимым», – резюмировала психотерапевт.

22 января вооруженный ножом подросток напал на нижнекамский лицей. Он успел ранить уборщицу. Женщина жива, ей оказывают помощь. Ребенка задержали, у него изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки. Причинами нападения могут быть конфликт парня с одноклассниками, а также недавняя гибель одной из немногочисленных подруг напавшего.

