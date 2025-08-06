Защита исторической правды — это защита нашего будущего, поскольку она формирует представление о том, что значит быть частью нашего народа, сообщила РИАМО психолог Валентина Мурченко.

По словам специалиста, в условиях современного мира, когда глобализация и культурные изменения оказывают значительное влияние на общество, особенно важно сохранять и укреплять традиционные духовно-нравственные ценности, которые являются основой идентичности. Эти ценности формируют не только личность, но и общественные отношения, способствуя единству и сплоченности общества.

«Историческая правда — это не просто набор фактов, это основа нашей культурной памяти и идентичности. Она помогает нам понять, откуда мы пришли, и какие уроки можем извлечь из прошлого», — сказала Мурченко.

Как считает эксперт, сохранение традиционных ценностей требует осознанного подхода к воспитанию подрастающего поколения. Важно прививать детям уважение к истории, культуре и нравственным нормам, которые были заложены предками. Это не только способствует формированию здоровой личности, но и создает основу для гармоничного развития общества в целом.

«Вместе мы можем создать пространство, где традиционные ценности будут не только сохраняться, но и развиваться, обогащая нашу культуру и укрепляя национальное единство», — заключила психолог.