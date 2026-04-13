Психолог Ахмедов оценил вред «комнат ярости»

Клинический психолог Илья Ахмедов рассказал, что «комнаты ярости» могут дать кратковременное облегчение, но не решают проблему агрессии и иногда закрепляют деструктивное поведение, сообщает «Вечерняя Москва» .

Комнаты ярости, где посетителям предлагают крушить технику и мебель, позиционируют как способ борьбы со стрессом. Однако их эффект не так однозначен, отметил эксперт.

«Идея «выплеснуть агрессию — и станет легче» частично связана с концепцией катарсиса. Однако современные исследования показывают: простое разряжение злости через разрушение не всегда снижает агрессию, а иногда даже закрепляет привычку реагировать именно так. Краткосрочно человек действительно может почувствовать облегчение за счет физической разрядки и снижения напряжения, особенно если он долго подавлял эмоции, но долгосрочный эффект зависит от того, что происходит дальше — осмысление эмоций или повторение поведения», — объяснил Ахмедов.

По словам специалиста, у части людей формируется паттерн «злюсь — нужно разрушать», снижается контроль импульсов.

«А у людей с высокой импульсивностью, склонностью к агрессии, с зависимостями или с трудностями самоконтроля это может закреплять деструктивное поведение», — предупредил психолог.

Он добавил, что формат не подходит людям в остром эмоциональном состоянии и тем, кто пережил травматичный опыт, без последующей психологической работы.

Эксперт подчеркнул, что комнаты ярости могут быть лишь разовой телесной разрядкой, но не заменяют навыков эмоциональной регуляции и психотерапию.

