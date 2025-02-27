Психика ломается: российские инста-мамы начали кормить грудью взрослых детей

Российские мамы-блогерши в соцсети Instagram* запустили новый тренд: кто дольше прокормит своего ребенка грудью. Безумный рекорд принадлежит женщине с 7-летней дочерью, сообщает «SHOT Проверка» .

Блогерши делятся с подписчиками кадрами, как кормят грудью своих 5–7-летних дочерей и сыновей. При этом пользователи в комментариях советуют женщинам не ломать детям жизнь и обратиться к психологам.

По словам детского психолога Натальи Наумовой, осознание своей личности у ребенка появляется в возрасте от трех лет. Именно в этот период происходит первая сепарация от матери.

Психолог добавила, что длительное грудное вскармливание может стать причиной возникновения психологических проблем как у матери, так и у ребёнка. Заканчивать кормление грудью следует максимум к 3 годам.

Ранее пользователи Instagram* пожаловались на то, что при просмотре Reels им стал попадаться шок-контент: сцены убийств и пыток, а также извращенное порно.

*Соцсети Instagram и Facebook принадлежат американской компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.