Противопожарные мероприятия в лесничествах Подмосковья завершены более чем на 98%

В Подмосковье завершаются профилактические противопожарные мероприятия на землях лесного фонда. В ходе работ отремонтировано около 281 км лесных дорог, устроено свыше 1 840 км новых и прочищено свыше 3 654 км минерализованных противопожарных полос. Другие противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В 14 из 19 филиалов ГАУ МО «Мособллес» противопожарные мероприятия завершены досрочно.

Кроме того, в текущем году на оснащение подмосковных лесопожарных станций поступили 11 единиц новейшей специализированной техники. Это усилило группировку сил и средств Мособлкомлеса и повысило ее готовность к реагированию на любые возможные риски возникновения лесных пожаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.