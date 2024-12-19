Против кредитов и вынужден подрабатывать: на какие деньги живет многоженец Сухов

Многоженец Иван Сухов рассказал, что кормит семью из 14 детей и 3 супруг на деньги, которые получает за подработку водителем, сообщает SHOT .

Для Сухова неприемлемы кредиты, поэтому вся большая семья проживет в 3-комнатной квартире, пока тот пытается построить дом во Владимирской области без ипотеки. В месяц на содержание семьи уходит 75 тыс. рублей.

Он вновь подчеркнул, что не боится начавшихся проверок органов опеки. Например, к семье приходили специалисты в четверг, многоженец ждет еще «гостей». Все преодолеть семья сможет «с божьей помощью», считает Иван.

По мнению Сухова, люди, которые жалуются на него, просто не понимают, как надо жить. Он готов научить их этому.

«Пускай они хейтят. В моем понимании, люди жалуются, потому что детей у самих нет. За родину не радеют, а я за родину! Вот народ рожаю, воспитываю их достойными людьми», – заявил Иван.

Исполнительные производства Сухов объяснил тем, что в ФНС якобы медленно сработали: поздно направили квитанцию по алиментам на остальных детей, которые проживают с экс-супругами Ивана.