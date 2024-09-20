Проститутку Диану заблокировали в интим-сервисе после посещения Госдумы

25-летнюю проститутку Диану, которая, предположительно, навещала депутата от КПРФ в Госдуме Дениса Парфенова, временно заблокировали в сервисах интим-услуг.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором девушка в белом платье развлекается с мужчиной, похожим на 36-летнего депутата ГД Дениса Парфенова. Судя по кадрам, после страстных поцелуев жрица любви орально ублажила народного избранника.

Сам Парфенов никак не прокомментировал произошедшее.

Как выяснилось, депутата в кабинете навещала 25-летняя проститутка по имени Диана. Юная особа живет в Москве и работает индивидуально — час ее услуг стоит 10 тыс. рублей, а ночь — 50 тыс.

Судя по ее анкете на одном из сайтов интим-услуг, красотка обещает «разукрасить день очень приятными эмоциями и ощущениями». Отзывы клиентов — все исключительно положительные.

«Сделала меня счастливым на 2 часика», — написал один из пользователей про свою встречу с молодой блондинкой.

После того, как скандальное видео растиражировали соцсети и СМИ, анкету Дианы в сервисе заблокировали. «Внимание! Данная анкета временно выключена», — гласит надпись в профиле девушки.