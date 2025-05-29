Менеджер популярного голливудского артиста Дэнни Трехо рассказал, что актер в свое время отказался ехать на Украину, потому что ему предложили не совсем законные условия: за визит и выступления нужно было выплатить откат в 50 тысяч долларов руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, сообщает «Царьград» .

«Украинские организаторы согласились выплатить Трехо 100 тысяч долларов за его визит, но в контракте была указана сумма в 150 тысяч. Предполагалось, что по прибытии актера на Украину 50 тысяч долларов будут переданы наличными помощнику Ермака», — рассказал менеджер в интервью телеканалу MSNBC.

Трехо довольно поздно — в 40 лет — попал в кино и совершенно случайно. Свою первую роль он сыграл в фильме «Поезд-беглец» режиссера Андрея Кончаловского в 1985 году.

Изначально он собирался на съемки, чтобы поддержать одного из сотрудников, страдающего от наркотической зависимости.