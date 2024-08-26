Просидел в шкафу сутки: найден четырехлапый свидетель трагедии в столичном ЖК

Найден кот 39-летнего москвича, выбросившего жену и сына из окна в ЖК «Лефортово парк». Домашний питомец больше суток просидел в шкафу в квартире, где произошла трагедия, сообщает Life.ru .

Ранее рыжего кота Кешу искали жители дома ЖК «Лефортово парк» в Москве. Они думали, что животное могло сбежать после случившегося.

Однако оказалось, что кот прятался в шкафу больше суток. Он настолько испугался, что не издал ни звука за это время. Нашли его случайно — животное пряталось среди вещей. Когда Кешу выпустили из шкафа, он впервые ошарашенно мяукнул.

Питомца взяли на передержку жители ЖК. Ему ищут новых хозяев.

У Кеши есть проблемы со здоровьем из-за больного кишечника. Кроме того, несколько месяцев назад у кота случился стресс, он перестал есть. Ветеринары прописали животному успокоительное средство.

Александр Л. скинул женщину и грудного ребенка с балкона ЖК «Лефортово парк» 25 августа. По предварительной версии, во время преступления он находился под действием антидепрессантов.