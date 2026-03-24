Прощай, спячка: еноты-полоскуны проснулись в Московском зоопарке

Еноты-полоскуны, обитающие на Старой территории Московского зоопарка, окончательно вышли из спячки. За период зимнего сна они потеряли около 30% массы тела, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Так, проснулась многодетная мама Тити и трое ее детей: Аким, Груша и Шони. Они уже постепенно возвращаются к активностям. Также из спячки вышли самки Крошка и Дуня и самец Проша.

В зимние месяцы, когда выпало много снега, еноты почти не покидали свои домики и наслаждались сном. Это считается не настоящей спячкой — еноты в такие периоды сохраняют способность просыпаться, в отличие от глубокого оцепенения с падением температуры тела и многократным замедлением сердцебиения.

Например, еноты могут выходить из домиков в солнечные дни или откликаться на приход кипера с лакомством. Но после обеда они все равно проваливаются в сон. Еноты обычно сворачиваются в большой пушистый клубок, чтобы согревать друг друга.

После выхода из зимнего сна животным предложили корма в небольшом количестве, чтобы аккуратно «разогнать» пищеварение. Сейчас специалисты следят за состоянием пушистых. Как отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, еноты чувствуют себя хорошо, они возвращаются к привычному образу жизни.

Енотов кормят креветками, перепелиными яйцами, бананами, арбузами, сезонными фруктами и овощами. Летом животные едят преимущественно растительную пищу — ягоды, фрукты, а осенью — белковую.

Ранее в Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи, живущие на Старой территории. Этой зимой их сон был крепкий из-за снегопадов и аномально низких температур.

