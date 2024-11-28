Проректора РУДН Анжелу Должикову задержали по подозрению в хищениях

В Москве пресекли криминальную схему по хищению бюджетных средств. Правоохранители задержали подозреваемую — проректора РУДН Анжелу Должикову, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

По данным следствия, вузу был предоставлен грант на несколько миллионов рублей, за счет которого должна была осуществляться подготовка преподавателей по русскому языку. Деньги якобы предназначались для сторонних специалистов, которые должны были разработать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию программ обучения.

Однако после получения гранта бюджетные средства были обналичены через подконтрольных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В результате деньги были похищены. А подготовкой занялись сами преподаватели института.

Правоохранители задержали проректора РУДН Анжелу Должикову по подозрению в хищениях бюджетных средств. У фигурантки, а также у ее возможных соучастников провели обыски. В результате были изъяты предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Установление всех обстоятельств преступления продолжается.

Ранее по делу о взятках в метро Москвы была арестована замглавы «ВО „Технопромимпорт“». Она стала четвертым фигурантом дела.