«Ъ»: по делу о взятках в метро Москвы арестована замглавы «ВО „Технопромимпорт“

Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора АО «ВО „Технопромимпорт“» Яну Талипову по делу о взятках в метро столицы, сообщает « Коммерсант ».

Женщина стала четвертым фигурантом дела. Помимо нее, арестованы Дмитрий Дощатов, бенефициар АО «ВО „Технопромимпорт“» Александр Волынский и гендиректор компании Александр Васильев. Основания для ареста у Талиповой точно такие же, как и у ее соучастников — может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и т. д.

В отношении фигурантов возбуждено дело об особо крупном мошенничестве, получении и даче взятки в особо крупном размере.

Отмечается, что возглавляемая Волынским фирма должна была поставить столичному метрополитену железобетонные полушпалы. С целью хищения средств руководство АО «ВО „Технопромимпорт“» заключило с литовской компанией UAB MAPID LT фиктивный договор на поставку полушпал на 2,3 млрд руб.

В реальности заказ обошелся махинаторам в 937 млн руб., а столичное метро получило некачественные полушпалы. Закрывший на это глаза и давший АО «Мосинжпроекту» согласие на оплату фальсификата Дощатов получил от Волынского автомобиль Toyota RAV4.

Дощатова задержали за взятку, а Волынского и Васильева — за хищение 2,1 млрд руб.