Пролетевший над Подмосковьем астероид поставил ученых в тупик своим поведением

27 октября запомнилось жителям Подмосковья и северных регионов России необычным явлением в небе. Неизвестный космический объект пролетел и разрушился в атмосфере, оставив яркий светящийся след. Однако у специалистов из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН этот болид породил сразу несколько вопросов без ответа. Ученые указали на странное поведение пролетевшего астероида, сообщает «Царьград» .

Предварительные данные о траектории и скорости объекта указывают на его вероятное астероидное происхождение. Средняя скорость, с которой тело вошло в атмосферу, составляет около 20 км/с, что, по мнению исследователей, почти однозначно указывает на астероид. Предполагаемая высота полета составляла 60-100 км, а траектория пролегала примерно в 450-500 км к северу от Москвы, над Вологдой и Череповцом.

Тем не менее, некоторые характеристики объекта не согласуются с «астероидной» гипотезой и заставляют ученых сомневаться в том, что он имеет естественное происхождение. Во-первых, длительность наблюдения. Болид был виден с Земли около 25 секунд. Это весьма продолжительное время для астероида, но типичное для фрагментирующегося космического мусора или искусственного спутника. Ученые подчеркивают, что объект продемонстрировал сильное разрушение — особенность, более характерная для искусственных тел.

Во-вторых, необычным оказалось распределение свидетелей. Расчетная траектория проходила прямо над крупными городами на севере, где должно было быть много людей, наблюдавших объект в зените (непосредственно над головой). Однако большая часть сообщений поступила именно из Москвы и Московской области, расположенных южнее.

Как заявили в лаборатории ИКИ РАН, такое смещение может свидетельствовать о том, что тело летело значительно выше, чем предполагалось, — на высоте 400-500 км. Но в этом случае его скорость должна была быть чрезвычайно высокой, что вызывает дополнительные вопросы.

«В целом природа объекта на данный момент остается не вполне понятной», — заключили ученые в своей публикации.

Таким образом, пролетевший над страной космический объект оказался не просто метеоритом, а настоящей космической аномалией, которую еще предстоит внимательно изучить.

