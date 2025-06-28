Прокуроры Венесуэлы и Анголы описали портрет типичного коррупционера

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб и его коллега из Анголы Элдер Фернанду Питта Грош рассказали о том, как выглядит типичный коррупционер в их странах, сообщает РБК .

Тарек Сааб отметил, что венесуэльские коррупционеры ведут показной образ жизни, демонстрируя свой достаток. Они также стремятся показать высокий социальный статус при помощи всевозможных трат.

Кроме того, коррупционеры в Венесуэле оперируют большими суммами наличных денег, употребляют наркотики и спиртное, а еще вовлечены в сети проституции и торговли людьми.

Генпрокурор Анголы отметил, что коррупционеры в его стране — это преимущественно мужчины от 33 до 60 лет, в основном работники госсектора. У них есть семья. Такие люди часто любят демонстрировать выгоды, полученные от коррупционной деятельности.

Элдер Фернанду Питта Грош отметил, что Генпрокуратура Анголы разработала свой план по борьбе с коррупцией. Он включает меры по предупреждению, пресечению и укреплению институтов.

Ранее стало известно, что в России за первые три месяца 2025 года выявлено 15 458 коррупционных случаев. Это на 24% больше, чем годом ранее.