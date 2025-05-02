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Прокуроры контролируют работы по ликвидации последствий непогоды в Подмосковье

По поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина городские прокуроры контролируют приводящиеся мероприятия по ликвидации последствий обильных осадков в регионе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Московской области за прошлую ночь выпало 35% от майской нормы осадков, в столице — 22% от месячной нормы.

Такие обильные осадки, особенно в виде снега, стали причиной нарушений условий жизнедеятельности людей, привели к массовому обрыву проводов. В итоге в более чем 400 населенных пунктах в округах Клин, Солнечногорск, Истра, Волоколамск, Дмитровский и Талдомский отключили электричество.

Сейчас оперативные службы региона и округов выполняют работы по ликвидации последствий непогоды. Городские прокуроры контролируют своевременность принятия мер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что самые сложные территории по ситуации из-за непогоды: Талдом, Дмитров, Руза, Сергиев Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Пушкинский, Химки и Долгопрудный.

«По плану все соцобъекты будут со светом до 18:00, в домах электроснабжение вернем до 23:00», — сказал Воробьев.