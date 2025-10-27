Прокурор Лыткарина провел лекцию по вопросам профилактики киберпреступлений

Прокурор города Лыткарино Максим Чернышев провел лекцию для работников Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова на тему профилактики киберпреступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В связи с продолжающимся ростом числа хищений, совершенных с использованием информационных технологий, жертвами которых все чаще становятся наиболее незащищенные категории граждан, Максим Чернышев рассказал о том, по каким признакам можно узнать мошенников.

Представитель прокуратуры города подчеркнул, что злоумышленники инициируют диалог с потерпевшими, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, Центрального Банка РФ, Федеральной налоговой службы, заводят разговор про деньги и про необходимость их защиты от преступников, просят сообщить личные данные — коды из СМС, реквизиты банковских карт, логины и пароли. Таким образом они создают условия для того, чтобы у потерпевших не было времени все обдумать, а также воздействуют эмоционально — радуют внезапной выгодой или, наоборот, пугают. Во всех подобных случаях необходимо прекращать беседу и класть трубку.

Также Максим Чернышев сообщил о деятельности органов прокуратуры по противодействию преступлениям в данной сфере и о практике предъявления исков в интересах социально незащищенных категорий граждан, ставших жертвами мошенников.

