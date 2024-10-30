Прокуратура проверит «Можайский кондитерский дом» на соблюдение санитарных норм

Областная прокуратура проверит кондитерское предприятие в Можайске на соблюдение санитарных норм. Причиной стали опубликованные в Сети кадры царящей на предприятии антисанитарии, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Можайской городской прокуратуре, будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия по соблюдению требований федерального законодательства», — говорится в сообщении.

Проверка коснется санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил изготовления продукции, дезинфекции оборудования и уборки помещений.

Ранее в Сети распространилось видео из производственных помещений. В них царит антисанитария, повсюду видны грязь и мусор, а продукты в открытых упаковках лежат на полу. Сообщается, что сотрудники предприятия много раз жаловались на условия труда.

После этого торговая сеть «Перекресток» заблокировала продажи пирожного «Картошка» от «Можайского кондитерского завода». Уточняется, что продукция завода не выставлена на прилавках и снята с продаж в приложении.