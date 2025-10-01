Профсоюз «АвтоВАЗа» опроверг сообщения о массовых увольнениях сотрудников завода

сегодня в 13:40

Председатель первичной профсоюзной организации «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев опроверг информацию в СМИ о массовых увольнениях сотрудников завода, сообщает РИА Новости .

Ранее Mash писал, что сотрудники российского производителя «АвтоВАЗ» массово увольняются из-за уменьшения зарплат, их стараются уговорить остаться. Рабочие уходят работать в такси, курьерами, в магазины и на военное производство.

«Массовых увольнений нет. Обычная текучка, кто-то увольняется, кто-то устраивается (на работу)», — сказал Зайцев.

29 сентября автопроизводитель ввел сокращенную рабочую неделю. Теперь сотрудники будут работать всего четыре дня. Однако при увеличении объемов продаж автомобилей данный режим работы будет отменен.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.