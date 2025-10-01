«Чудес не бывает»: на «АвтоВАЗе» массовые увольнения из-за урезанных зарплат

Летом рабочих предприятия обязали подписать дополнительное соглашение о сокращенной неделе, тогда у сотрудников исчезли премии и сверхурочные.

«Раньше мы получали по 100–120 тыс., теперь максимум 45–50. Чудес не бывает, стало понятно, что ничего хорошего ждать не стоит», — поделился экс-сотрудник «АвтоВАЗа».

Также он прислал фото заключенного соглашения.

Многие работники стали искать новое место во время отпуска. После выхода с отдыха десятки сотрудников сразу подали заявления на увольнение. Они уходят работать в такси, курьерами, в магазины и на военное производство.

Но уволиться с предприятия непросто: директор подписывает заявления только по пятницам, а на встречах с сотрудниками комиссия замов пытается удержать их на рабочем месте, обещая увеличить оклад или улучшить условия труда.

«АвтоВАЗ» не ответил на запрос по данной ситуации.

