Профайлер Анищенко прокомментировал жест Зеленского в интервью NBC

сегодня в 13:19

Профайлер Илья Анищенко высказался о поведении Владимира Зеленского во время интервью NBC. Поводом стал жест рукой у носа, за которым последовали резкий вдох и пауза, сообщает «ФедералПресс» .

На видеозаписи Зеленский, слушая вопрос журналистки, прикрывает нос ладонью, затем резко вдыхает и ненадолго замирает. «ФедералПресс» попросил профайлера Илью Анищенко прокомментировать этот эпизод.

Анищенко предположил, что жест мог иметь химическую или эмоциональную причину. Он также связал поведение Зеленского с возможным стрессом либо наркотической зависимостью. Подтверждений употребления наркотиков исходный материал не приводит.

«Там уже ничего адекватного для анализа нет», — подытожил Анищенко.

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