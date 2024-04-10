Продукты из меню космонавтов можно купить на рынке «Москва — на волне»

В День космонавтики посетители рыбного рынка «Москва — на волне» смогут купить продукты, которыми питаются космонавты, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

В рацион космонавтов входят консервы из осетра, белуги, лосося, форели, сельди, судака, карпа и щуки. Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным, потому что условия невесомости очень сложные для организма.

Начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии — филиала Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Андрей Ведерников отметил, что космонавты также могут заказать консервы из северных видов рыб, таких как язь, сырок, пыжьян, муксун и чир.

Рыба необходима космонавтам, потому что она не только помогает разнообразить рацион, но и получить необходимые питательные вещества. Некоторые космонавты просят отправить им креветки, кальмары, мидии.

На рынке все желающие могут приобрести множество видов рыбных консервов. 12, 13 и 14 апреля покупатели получат скидку 15% на рыбу, которая входит в меню космонавтов.