«Продолжение психики»: психолог рассказала о влиянии смартфонов на жизнь

Психолог Абравитова: сегодня в мобильном телефоне у человека — вся жизнь

Клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что невозможность расстаться с мобильным телефоном хотя бы на минуту указывается на настоящую зависимость, но ей подвержены большинство современных людей: сегодня внутри смартфона у человека заключена буквальна вся жизнь, сообщает RT .

«Когда начиналась эра сотовых телефонов, это было уже интересно. Они предоставляли связь, можно было писать друг другу смс. Но все-таки такой зависимости, как сейчас, не развивалось», — сказала доктор.

По ее словам, мобильный телефон — это продолжение психики человека и, если лишить нас этого гаджета, это будет похоже на отсечение части мозга, словно после инсульта.

Хороший вариант — ограничивать использование телефона: например, убирать его за полчаса за сна.

Ранее психолог Анна Девяткина заявила, что важнейший инструмент в борьбе с хронической усталостью — это режим ночного отдыха.

