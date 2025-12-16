Продлены сроки домашнего ареста главреду и продюсеру Telegram-канала Baza
Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости
Замоскворецкий райсуд столицы 15 декабря принял решение о продлении срока домашнего ареста в отношении продюсера Telegram-канала Татьяны Лукьяновой и главного редактора Глеба Трифонова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
На сколько именно продлили срок домашнего ареста, не уточняется.
В сентябре этого года Трифонова и Лукьянову перевели из СИЗО под домашний арест.
23 июля Замоскворецкий суд арестовал Трифонова и Лукьянову. Трифонову вменяют 3 эпизода коррупционного преступления, связанного с дачей взятки. Также под арестом оказались трое правоохранителей, которых обвиняют в передаче служебной информации Telegram-каналу.
