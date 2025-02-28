Продавцов обяжут уточнять возраст при продаже энергетиков в России
В России с 1 марта запретят продажу энергетиков несовершеннолетним
В России с 1 марта запретят продажу энергетиков несовершеннолетним, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
В 65 субъектах Федерации подобные ограничения уже приняты местными законодателями.
В Подмосковье введен не только запрет на продажу энергетиков, но и введен штраф за нарушение нормы в размере до 150 тысяч.
«Энергетики — даже не газировка, которая тоже не очень полезна, или кофе — это ударная доза кофеина, которая может оказать непредсказуемый эффект на растущий организм», — сказал парламентарий.
Он отметил, что такие напитки способны вызывать инфаркты даже у 20-летних.
Ранее сообщалось о законодательных изменениях, которые вступят в силу с 1 марта 2025 года.