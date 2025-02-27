В Госдуме напомнили, какие законодательные нововведения вступают в силу в марте

С 1 марта в РФ введут самозапрет на кредиты и ограничат продажу энергетиков

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в России с 1 марта 2025 года, сообщает «Царьград» .

Одним из важных нововведений законодателей, которое защитит здоровье детей и подростков, станет запрет с 1 марта на продажу энергетиков и других газосодержащих продуктов.

Также с 1 марта у клиентов банков появится возможность установить самозащиту на выдачу кредитов — это не позволит злоумышленникам оформить займ, незаконно используя персональные данные других лиц.

Еще одна мера финансовой защиты россиян — это новые требования к рекламе кредитов и займов. Теперь в ней должны указываться все условия, которые влияют на итоговую стоимость продукта, то есть скрыть важную информацию от клиентов теперь не получится.

Нововведение коснется и иноагентов — с 1 марта они обязаны зачислять на спецсчет средства от продажи недвижимости и транспортных средств, доходы от вкладов и интеллектуальной деятельности. Получить эти деньги можно будет лишь после отмены статуса иноагента.