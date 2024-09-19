«Проблем не будет»: участникам захвата офисов Wildberries обещали гонорар

Участникам захвата офиса Wildberries, которые прибыли в бизнес-центр «Романов двор» вместе с предпринимателем Владиславом Бакальчуком, обещали по 100 тысяч рублей каждому и «никаких проблем», сообщает MK.Ru .

«Было сказано — никого не бить, не ломать, не зверствовать, но показать свою силу», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Также участникам рейдерского захвата пообещали, что после этого у них не будет никаких проблем, но получилось, наоборот. Ночью и утром после захвата по всей столице искали его участников.

На данный момент известно, что Бакальчука задержали на 48 часов. Вместе с ним задержаны еще пять человек, которые участвовали в конфликте. В ближайшее время следователи могут ходатайствовать об их аресте.

По словам юриста, члена МРО «Деловая Россия» Александра Хаминского, если выяснится, что охрана мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук — Владислава — либо иные люди, сопровождавшие его, самостоятельно и неожиданно для Бакальчука применили оружие, доказать его причастность к этим преступлениям будет невозможно.