Признанный иноагентом военкор Алехин* потребует разъяснений у Минюста

Признанный иноагентом военный корреспондент и блогер Роман Алехин* заявил, что потребует у Минюста разъяснений о присвоении ему этого статуса, сообщает РИА Новости .

Он также добавил, что прекращает волонтерскую деятельность. По закону блогер не имеет права ей заниматься, учитывая его новый юридический статус.

На сайте Минюста указано, что Алехин* участвовал в распространении сообщений и материалов иноагентов. Помимо этого, он распространял недостоверные сведения о политике и действиях российских властей, а также публиковал непроверенную информацию, направленную на формирование негативного образа бойцов ВС РФ.

Резонанс вокруг волонтера начался 9 сентября, когда популярные Telegram-каналы распространили видео с его участием. На снятых скрытой камерой кадрах, как утверждалось, Алехин* обсуждал детали «отмывания» 200 млн рублей, которые некий бизнесмен хотел выделить на помощь российским войскам.

Сам военкор отвергал подозрения в причастности к мошенничеству. Блогер утверждал, что против него развернули заказную кампанию по якобы дискредитации всего волонтерского движения. После публикации скандального видео его опросили полицейские.

* Признан иноагентом на территории России.

