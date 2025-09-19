Признанный иноагентом военкор Алехин* потребует разъяснений у Минюста
Фото - © t.me/Alekhin_Telega
Признанный иноагентом военный корреспондент и блогер Роман Алехин* заявил, что потребует у Минюста разъяснений о присвоении ему этого статуса, сообщает РИА Новости.
Он также добавил, что прекращает волонтерскую деятельность. По закону блогер не имеет права ей заниматься, учитывая его новый юридический статус.
На сайте Минюста указано, что Алехин* участвовал в распространении сообщений и материалов иноагентов. Помимо этого, он распространял недостоверные сведения о политике и действиях российских властей, а также публиковал непроверенную информацию, направленную на формирование негативного образа бойцов ВС РФ.
Резонанс вокруг волонтера начался 9 сентября, когда популярные Telegram-каналы распространили видео с его участием. На снятых скрытой камерой кадрах, как утверждалось, Алехин* обсуждал детали «отмывания» 200 млн рублей, которые некий бизнесмен хотел выделить на помощь российским войскам.
Сам военкор отвергал подозрения в причастности к мошенничеству. Блогер утверждал, что против него развернули заказную кампанию по якобы дискредитации всего волонтерского движения. После публикации скандального видео его опросили полицейские.
* Признан иноагентом на территории России.
