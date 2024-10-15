Призера фотоконкурса Комлесхоза Подмосковья наградили в округе Коломна

Среди множества конкурсных работ, представленных участниками, одной из лучших была признана фотография Андрея Киселева — жителя города Озеры городского округа Коломна.

Андрей — опытный фотограф, и это не первый его опыт участия в конкурсах, организованных Комитетом лесного хозяйства. Его работы неизменно вызывают восхищение, а фотографии отличаются удивительной красотой и глубиной.

«Я хочу выразить огромную благодарность организаторам за приятные и памятные подарки, очень рад, что моя фоторабота была так высоко оценена», — поделился призер конкурса Андрей Киселев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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