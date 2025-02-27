Прилепин сообщил о встрече Сигала и героя-якута «Туты»
Герой рукопашного боя на СВО встретился с актером Стивеном Сигалом
Герой рукопашного боя на СВО Андрей Григорьев, одолевший украинского боевика, встретился с актером Стивеном Сигалом, сообщил писатель и политик Захар Прилепин.
«Наш друг и соратник Стивен Сигал и Андрей Григорьев „Тута“, тот самый великий якут. Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!» — написал Прилепин в своем Telegram-канале под фотографией встречи.
Ранее Григорьев в рукопашном ножевом бою в зоне СВО одолел украинского военнослужащего.
Президент России Владимир Путин вручил Григорьеву золотую звезду Героя России.