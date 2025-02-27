Прилепин сообщил о встрече Сигала и героя-якута «Туты»

«Наш друг и соратник Стивен Сигал и Андрей Григорьев „Тута“, тот самый великий якут. Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!» — написал Прилепин в своем Telegram-канале под фотографией встречи.

Ранее Григорьев в рукопашном ножевом бою в зоне СВО одолел украинского военнослужащего.

Президент России Владимир Путин вручил Григорьеву золотую звезду Героя России.