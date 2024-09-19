Прием заявок на премию имени погибшего военкора Цицаги продлится до 30 сентября

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Продолжается прием заявок на участие в премии «Взгляд сквозь сердце»

Продолжается прием заявок на участие в ежегодной журналистской премии «Взгляд сквозь сердце», учрежденной в честь погибшего военкора NEWS.ru Никиты Цицаги. Направить заявки можно до 30 сентября 2024 года включительно, сообщает Life.ru .

Участники конкурса присылают проекты или материалы, посвященные людям, столкнувшимся с жизненными проблемами из-за вооруженных конфликтов, природных, техногенных катастроф и прочего. Конкурсанты поборются за главный приз в 300 000 рублей.

Большая часть материалов, присылаемых участниками конкурса, связана со спецоперацией на Украине — жизнью в приграничных регионах, работой волонтеров, судьбой беженцев. Оценивать работы предстоит группе судей в лице спикера МИД России Марии Захаровой, главного редактора NEWS.ru Ольги Сабуровой и других экспертов из разных сфер.

Военный корреспондент Никита Цицаги погиб 16 июня 2024 года под Угледаром. Последний репортаж журналиста назывался «Птички в Марьинке», он снял его на кураховском направлении СВО.