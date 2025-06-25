«Придется е******я и рожать: инфоцыган призвал хватать девушек за ягодицы

Некий «пикап-гуру» в Сети проводит «телесные тренинги» для учеников. Он призывает мужчин хватать женщин за ягодицы прямо посреди улицы и при этом не видит ничего плохого в таких домогательствах. По его словам, этот «подход» повысит рождаемость, сообщает Baza .

Инфоцыган заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы взять незнакомку за ягодицы. Он уверен, что при текущем оттоке населения и демографии нужно делать все, чтобы люди занимались сексом.

«При текущем оттоке населения и демографии нужно разрешать все, лишь бы люди еб****ь. А не бегать по ментовкам и запрещать курсы, способствующие повышению либидо у программистов и офисных работников. Так что хотите — не хотите, девочки, придется еб***я и рожать», — заявляет «коуч».

Он назвал девушек жертвами, у которых проблемы с мужчинами. Тем временем в Сети представительницы прекрасного пола делятся лайфхаками, как уберечь себя от изнасилования. Некоторые даже предлагают начать лаять, когда к ним подходит извращенец.

Ранее москвичка написала заявление в полицию на парня, который потрогал ее за ягодицы на улице в центре Москвы. Массовые домогательства к девушкам зафиксировали в районе Тверской улицы и Китай-города, с ними столкнулись несколько женщин.