Президент Колумбии заявил о закрытии неба для самолетов США с мигрантами

Президент Колумбии Густаво Петро закрыл доступ в страну американским самолетам с колумбийцами, которых депортировали из Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам», — написал Петро в соцсети Х (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что запретил американским самолетам с мигрантами совершать посадку в колумбийских аэропортах.

Петро добавил, что Вашингтон должен создать регламент, гарантирующий достойное обращение с мигрантами, прежде чем Колумбия возобновит их прием.

Ранее стало известно, что Мексика не стала принимать депортационный военный рейс с нелегальными мигрантами из США. В каждом из двух самолетов, которые направлялись в Гватемалу, находились не менее 80 нелегалов.