Президент дал поручения: Яровая высказалась о миграционной политике

Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме высказалась о возможных изменениях в миграционной политике, сообщает «ФедералПресс» .

«Вопросы, связанные с миграционной политикой, постоянно находятся в повестке жизни и правоохранителей, и законодателей, и правительства. Есть поручения президента», — отметила Яровая.

Политик подчеркнула, что в настоящее время для достижения баланса между экономическим ростом и благополучием населения были даны четкие указания, в рамках которых осуществляется надзор со стороны парламента и разрабатываются предложения для поддержки правоохранительных органов и правительства.

По ее словам, это делается для того, чтобы правила и процедуры, регулирующие миграционную политику, обеспечивали безопасность граждан России.

Яровая добавила, что вопросы, касающиеся экономического сотрудничества и взаимодействия, должны быть улажены на основе ясных правил и процессов, которые гарантируют социальное благополучие и безопасность.