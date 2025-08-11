Преподаватель Детской школы искусств Шатуры прошла отбор в шоу на телеканале Россия-1

В Омске состоялся народный кастинг всероссийского вокального проекта «Ну-ка, все вместе!». «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» — это не только телевизионное шоу, но и важное музыкальное событие для артистов, со ссылкой на организаторов конкурса сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Услышать полезные рекомендации, наставления, теплые слова и конструктивную критику от профессионалов — все это ценно и может круто изменить творческий путь конкурсанта. В жюри артисты разных музыкальных жанров — рок- и поп-музыки, народного, эстрадно-джазового и академического вокала, а также педагоги, дирижеры и композиторы.

В этом году было получено около 13 000 заявок, из них прослушано свыше 4600 претендентов, а перед членами жюри выступило около 750 человек. Среди множества талантливых исполнителей на сцену вышла наша землячка — преподаватель отделения Детской школы искусств в Рошале Марьяна Соловьева.

Ярким и проникновенным исполнением песни «Там нет меня» Марьяна покорила жюри и прошла отбор в телевизионный этап шоу. Теперь ей предстоит выступать перед экспертами и многомиллионной аудиторией канала «Россия-1».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.