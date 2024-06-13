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Предупреждение о сильном дожде в столице будет действовать до 10:00 четверга

Синоптики отмечают, что сильный дождь в столице сохранится до 10 часов четверга. Также местами в городе ожидается гроза с градом и ливнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Помимо этого, горожан предупредили об усилении шквалистого ветра до 18 м/с.

При неблагоприятных погодных условиях водителям необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию от следующего впереди транспорта.

На улице пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также им не следует укрываться под деревьями.

При необходимости москвичи могут обратиться по номерам 101, 112 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по столице: 8 (495) 637-31-01.

Ранее два человека пострадали от сильного ливня, грозы и града в Москве.