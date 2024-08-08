Представитель омбудсмена Подмосковья посетил заключенного бизнесмена в СИЗО

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Представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с членами региональной Общественной наблюдательной комиссии посетил ФКУ «Следственный изолятор № 8» ГУФСИН России по Московской области с целью контроля условий содержания под стражей, соблюдения законных прав и интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Во время обхода члены Общественной наблюдательной комиссии провели опрос лиц, содержащихся под стражей в учреждении, на предмет наличия жалоб и заявлений. Представителем подмосковного бизнес-омбудсмена проведена юридическая консультация предпринимателя, обвиняемого по ст. 171.1 ч. 6 п., а УК РФ (осуществление незаконного оборота табачных изделий).

Бизнесмену даны рекомендации направить соответствующее обращение в адрес уполномоченного.

Всего за первое полугодие 2024 года уполномоченным и его представителями посещены 5 СИЗО в Серпухове, Коломне, Волоколамске, Ногинске и Сергиевом Посаде, в ходе которых 16 предпринимателям оказаны юридические консультации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.