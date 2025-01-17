Предприятия Подмосковья могут подать заявки на конкурс по разработке защиты от кибератак

В 2024 году организационный комитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие» провел отбор проектов для компенсации до 20% затрат в виде грантов, связанных с закупкой отечественного программного обеспечения, способствующего улучшению кибербезопасности и повышению защиты от кибератак. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Данная работа показала высокую необходимость поддержки предприятий в данном направлении, в связи с чем было принято решение о начале нового отбора в период с 15.01.2025 по 30.04.2025 г.

Указом президента России № 166 от 30.03.2022 г. введен запрет использования иностранного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры с 01.01.2025 года.

Для повышения уровня кибербезопасности как отдельных предприятий, так и целых стратегических кластеров экономики, организационным комитетом совместно с экспертным советом и при поддержке попечительского совета конкурса было принято решение о начале отбора предприятий для реализации проектов, связанных с кибербезопасностью с целью

компенсации до 20% затрат на приобретение отечественного программного обеспечения.

Финансирование по программе может быть направлено на:

приобретение отечественного программного обеспечения для защищенного обмена данными, программных средств защиты информации;

приобретение программного обеспечения серверной виртуализации;

приобретение программного обеспечения для развертывания и модернизации центров мониторинга и реагирования на события информационной безопасности.

Требования к программному обеспечению:

полное соответствие требованиям российского законодательства;

наличие сертификата ФСТЭК по УД-4(для ПО);

состоит в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (для ПО);

состоит в реестре телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России (для оборудования);

совместимость с сертифицированными ФСТЭК операционными системами (Astra Linux и др.)

Для получения гранта необходимо заполнить заявку на участие в ежегодной общественной премии «Конкурс «Регионы — устойчивое развитие» (приложение № 1) и направить ее на официальный электронный адрес: info@infra-konkurs.ru. 121357, Москва, ул. Верейская, 17, тел.: 8 (800-77) 5-10-73, е-mail: info@infra-konkurs.ru, infra-konkurs.ru.