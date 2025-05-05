Празднование Дня жен-мироносиц состоялось в Кашире в Никитском монастыре️

В ней приняли участие глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, лётчик-космонавт, Герой России, советник Губернатора Московской области Елена Серова, заместитель руководителя Администрации губернатора Московской области Татьяна Лабызнова.

Михаил Шувалов отметил особую роль женщины в современном мире: «Вы — хранительницы очага. Вы — даруете жизнь и любовь, которая побеждает смерть, побеждает страх и служит созиданию», — подчеркнул он.

У стен монастыря каширские учреждения образования провели мастер-классы. Их участники из заранее подготовленных материалов создавали открытки, картинки и другие сувениры. У гостей праздника была возможность побывать и на мастер-классе Каширского краеведческого музея, посвящённом ткачеству и прядению. На ярмарке можно было приобрести изделия каширских мастеров. Порядка 30 полотен каширских художников были представлены на выставке. Понравившиеся картины можно было приобрести. На сцене выступали каширские артисты, танцоры и музыканты.️

В заключении мероприятия состоялась полемика «Культурно-нравственное воспитание поколений». Участники обсудили вопросы преемственности поколений, сохранения памяти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.