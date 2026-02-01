Праздник живота: Международный день десерта отмечают в России 1 февраля

Многие россияне любят съесть сладкое после основного приема пищи. В честь эклеров, пудинга, мороженого, шарлотки и других подобных продуктов был учрежден Международный день десерта, который празднуют каждый год 1 февраля.

Десерты есть почти во всех кухнях мира. В качестве напоминания об этом и был учрежден неофициальный праздник.

Его можно отмечать по своему усмотрению. Некоторые кафе, булочные и другие заведения общепита устраивают акции. В ряде стран проводят конкурсы и фестивали.

В этот день с членами семьи или друзьями можно отправиться в заведение, где готовят вкусные десерты. Там рекомендуется заказать блюдо и насладиться им.

Другой вариант празднования — испечь торт или сладкие десерты дома. Затем можно пригласить на ужин друзей, членов семьи.

Также в этот день можно почитать историю появления любимого десерта.

Ранее врач-эндокринолог Наталья Горбунова рассказала, что во время употребления сладостей может возникать резкий прилив энергии, но после этого наступают усталость и раздражительность. Это происходит из-за реакции организма на «углеводные качели».

Когда человек ест условный пирожок с вареньем, уровень сахара значительно увеличивается. Организм реагирует выбросом инсулина. Тот уменьшает сахар. Затем наступает обратный эффект: упадок сил, раздражительность, опять хочется есть сладкое.

Разовые случаи не представляют опасности для здорового человека. Однако, если на количество энергии и настроение влияет сладкий перекус, а затем наступает усталость, Горбунова рекомендует изменить питание. Также необходимо проконсультироваться с доктором.

