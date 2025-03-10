Правозащитник пояснил, может ли Митрошина рассчитывать на домашний арест

Правозащитник Иван Мельников предположил, что блогеру Александре Митрошиной могут избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, сообщает aif.ru .

Митрошину, которая прилета из Дубая, задержали 7 марта в аэропорту Сочи, откуда 8 марта ее доставили в Москву на допрос в СК. Ее обвиняют в отмывании 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Свою вину девушка признала. Теперь суд должен избрать блогеру меру пресечения.

Михаил Мушилов, адвокат Митрошиной, сообщил, что защита намерена ходатайствовать об избрании блогеру меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Речь идет о преступлении, которое не относится к категории тяжких, поэтому вполне могут избрать мерой пресечения домашний арест или запрет определенных действий. Это вполне реально», — отметил Мельников.

На блогера возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».