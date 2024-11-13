«Православная гостиная» состоялась в Покровском храме в Щелкове

В Покровском храме в Щелкове состоялась «Православная гостиная», где собрались жены, матери и дети участников специальной военной операции, а также представители муниципальных учреждений и общественных организаций, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это уже третья подобная встреча в Щелковском благочинии, которая с мая 2024 года проходит по всей Московской Митрополии.

Мероприятие началось с молебна о воинстве и Отечестве, а также панихиды по павшим бойцам специальной военной операции. Молебен провели Председатель отдела по благотворительности и социальному служению Балашихинской епархии, настоятель Покровского храма протоиерей Алексий Никонов и ответственный в Щелковском благочинии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, клирик Троицкого собора священник Дмитрий Медведев.

После молебна отец Алексий провёл для гостей экскурсию по храму, рассказав об его истории и местночтимых святынях.

Среди участников мероприятия были руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в городском округе Щелково Анна Игоревна Андреева, заместитель начальника Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Альбертовна Пиняева, координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области в городском округе Щелково Николай Николаевич Павлов и руководитель областного отделения МОО «Союз офицерских жен» Ольга Валентиновна Матыцина.

«Православная гостиная» традиционно продолжилась за чаепитием в трапезной Покровского храма. Собравшиеся могли пообщаться в семейной обстановке и насладиться духовными и патриотическими песнями.

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