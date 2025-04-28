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Правительство собирается выяснить, кто и по какой причине не работает в РФ

Правительство придумало перечень мероприятий, которые позволят противодействовать нелегальной работе в РФ в промежутке с 2025 по 2027 годы. Документ создал Минтруд, его согласовали соответствующие ведомства и одобрили члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на заседании 25 апреля, сообщает РБК .

В плане есть 18 мер как регионального, так и федерального уровней. Они касаются, в том числе разрешения на получение информации о рынке труда, включая количество неработающих граждан из числа трудоспособных.

Согласно мерам, большие полномочия получат региональные власти для борьбы с нелегальной занятостью. Также новые меры позволят регионам заниматься профилактикой игнорирования пунктов трудового законодательства — подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Новый документ заменит план мероприятий по уменьшению уровня теневой занятости, а также легализации трудовых отношений, который работал с 2022 по 2024 годы.

Ранее сообщалось, что российские онлайн-базы вакансий фиксируют уменьшение скорости их прироста. При этом количество резюме увеличивается.